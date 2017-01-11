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Крым

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Публикации за 11.01.17

Опасно для детей и транспорта: в Керчи насчитали тысячу открытых люков

Опасно для детей и транспорта: в Керчи насчитали тысячу открытых люков

Керчане засыпают администрацию города обращениями об опасности открытых люков.

Как передает корреспондент агентства , власти признают проблему острой и наболевшей, но утверждают, что решить ее в одночасье город не имеет возможности.

«Вся сложность заключается в том, что на территории Керчи насчитывается около тысячи открытых колодцев. Закрыть их сразу у керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» возможности нет, но работа в этом направлении проводится. С середины декабря до 31 декабря сотрудники керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» накрыли 53 колодца по 33 адресам в разных районах города», – сообщил в Facebook глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

Он уточнил, что с начала недели специалисты ГУПа закрыли еще 20 люков.

Напомним, в Керчи нередко случались происшествия, связанные с попаданием в открытые люки маленьких детей. Так, в августе 2015 года в канализационный люк упала двухлетняя девочка, малышку с тяжелыми травмами доставили в отделение нейрохирургии. В октябре 2016 года в открытый колодец бомбоубежища провалился семилетний мальчик. Чугунный люк и бетонная плита, закрывавшие шахту, были украдены, и власти оставили открытый колодец без должного внимания.

Фиксировались в городе и происшествия с автотранспортом: так, в конце декабря 2016 года, у сквера Дубинина, фургон попал в своеобразную ловушку, наехав на люк с внезапно перевернувшейся крышкой.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 11.01.17

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