Чиновникам Крыма следует приготовиться к протестам населения: вблизи крымских курортов разрешили добывать щебень и гальку

Публикации за 11.01.17

Крымским чиновникам следует приготовиться к протестам местного населения: вблизи крымских курортов разрешили добывать щебень и гальку.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», число лицензий на разведку, оценку и разработку недр, выданных Минэкологии Крыма, увеличилось с 479 до 632.

Они касаются добычи воды, песка, пильных известняков. Выданы новые лицензии и на разработку карьеров по добыче магматических пород (диоритов) для производства твердого щебня. Обычно добыча такого камня ведется взрывным способом, поэтому карьеры вблизи жилых домов вызывают обоснованный страх местного населения.

Не только местные жители, но и туристы обращают внимание на то, что вокруг Шархинского карьера (Малый Маяк, Алушта) гибнут деревья, ползет грунт, появляются трещины в стенах домов. Но карьер входит в группу компаний «Консоль», принадлежащую семье спикера парламента Крыма Владимира Константинова, поэтому подобные жалобы не выходят за пределы социальных сетей.

Вместе с тем, правительству Крыма уже пришлось вмешаться в скандалы, возникшие в Бахчисарайском районе. Представители фирм-разработчиков вели себя так, что вице-премьер Юрий Гоцанюк лично выезжал в Скалистое и Трудолюбовку, чтобы разобраться в ситуации на месте. Он пообещал местным жителям: «Мы договорились, что с главой администрации и депутатами сельского поселения при поступлении новой информации будем лично объезжать территорию. Работы здесь вестись не будут до тех пор, пока мы не получим государственную экспертизу, чтобы это не было во вред экологии и общественности».

Теперь те же компании, хамское поведение которых уже вызвало вспышки протестных настроений, получили от Минэкологии новые лицензии. Тот же «Агропромэнерго» будет искать и оценивать гравийно-галечные породы на участке Раздолье в Симферопольском районе (вблизи Николаевки) и магматические породы на Новотрудолюбовском участке.

Неподалеку от него ООО Совхоз «Гурзуфский» (с теми же хозяевами и юридическим адресом) получил Николаевский участок гравийно-галечных пород. Он расположен в 1 км к юго-востоку от Николаевки и в 1,7-2,2 км от моря.

«Крымгеология» получила право на геологическое изучение гравийно-галечных смесей в Симферопольском районе – будут анализировать окрестности сел Винницкое, Курцы, Партизаны.

На Чокоташском участке под Судаком (точнее, в горах над курортным городом) «Крымской нерудной компании» (уставный капитал 10 тыс руб, учредители живут в Иваново и Подмосковье) разрешена разведка и добыча магматических пород.

Напомним, разработка карьера на Планерском месторождении (андезитовые порфириты) рядом с Карадагским природным заповедником была запрещена после акций протеста, проведенных населением приморского Коктебеля, поддержанных общественностью Крыма. Тогда разрешение на пользование недрами было досрочно прекращено.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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