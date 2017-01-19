На трассе «Таврида» предлагают сэкономить / Крымчанам это может не понравиться

Публикации за 19.01.17

На строительстве в Крыму федеральной трассы «Таврида» можно сэкономить. Правительству России предлагают закрепить на нормативном уровне необходимость использования стройматериалов, добытых и подготовленных для использования непосредственно на территории республики.

«В Крыму есть небольшие сложности с материалами. Это объективный факт. Однако не стоит забывать о том, что в руках Минтранса РФ и Росавтодора сосредоточены инструменты по нормативному регулированию использования в том числе и материалов, которые могут пойти на строительство дорог и трассы «Таврида» в частности. Возможно рассмотреть вопрос применения местных материалов, стоимость на которые намного ниже. Мы неоднократно замечали, что нормативные акты в этой сфере несовершенны и требуют корректировок», – заявил депутат Госдумы России Александр Васильев, добавив, что как в Минтрансе, так и в Минстрое «этот вопрос повис, что приводит к излишним тратам, которые лягут на бюджет России».

Как уже сообщал «Новый День», проектировщик седьмого участка трассы «Таврида» запросил на строительство севастопольского участка магистрали 15 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем заложено в федерально-целевой программе. Среди причин – риски удорожания стройматериалов.

Пока только риски. Но в использовании местных стройматериалов крайне заинтересованы некоторые депутаты Госсовета, лоббирующие тему.

Правда, эта история может обернуться громким скандалом, так как разработка карьеров Крыма далеко не всегда получает положительную оценку со стороны общественности: республиканским властям уже пришлось гасить конфликт между жителями сел Скалистое и Трудолюбовка (Бахчисарайский район) и организацией, намеревающейся вести разработку карьеров по добыче щебня у этих населенных пунктов. В правительстве республики тогда пообещали – добыча стройматериалов вестись не будет, если будет замечен ущерб экологии или население ощутит от этого дискомфорт. Между тем, компания, развязавшая этот скандал, получила от Минэкологии новые лицензии на разведку, оценку и разработку недр.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 19.01.17

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