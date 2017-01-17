Трасса «Таврида» снова подорожает: стоимость севастопольского участка может вырасти в 3 раза

Публикации за 17.01.17

Проектировщик седьмого участка трассы «Таврида» запросил на строительство севастопольского участка магистрали 15 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем заложено в федерально-целевой программе, заявил глава Дирекции по управлению ФЦП «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко.

Как уже сообщал «Новый День», проектно-изыскательские работы по севастопольскому участку трассы «Таврида» проводит ЗАО «ВАД». На данный момент окончательный проект седьмого участка трассы длиной 13 км еще не утвержден. Ранее в ФЦП была заложена стоимость проектирования и строительства этого участка трассы «Таврида» в сумме 5 млрд 84 млн рублей. Теперь на эти цели просят в 3 раза больше.

Основными причинами столь существенного удорожания объекта Никитченко назвал сложную геологию участка и ландшафт, большое количество мостовых переходов и инженерных сооружений, что потребует применения специальных строительных технологий. Отдельно Никитченко назвал риски удорожания стройматериалов. При этом глава АНО отметил, что изначально средства на строительство дороги закладывались «приблизительно», сообщает РИА «Новости».

Напомним, четырехполосная магистраль протяженностью более 300 км пройдет от Керчи через Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай до Севастополя. Частично она совпадет с существующей дорогой. Строительство трассы наряду с транспортным переходом через Керченский пролив является одним из самых дорогих проектов федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Стоимость проекта уже неоднократно менялась: изначально строительство оценивалось в 85 млрд рублей, потом запрашиваемая сумма увеличилась до 128 млрд рублей. В декабре 2016-го уже говорили о 144 миллиардах.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.01.17

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