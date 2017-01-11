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Крым

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Публикации за 11.01.17

Крым готовится к Крещению: где можно совершить омовение

Крым готовится к Крещению: где можно совершить омовение

В Крыму организуют около 30 крещенских купелей.

Как передает корреспондент агентства , на водоёмах будут дежурить спасатели Крым-Спаса, сотрудники МЧС, полицейские и врачи. Специалисты уже готовятся к празднику и проводят обследование и очистку всех участков водоемов, где собираются проводить крещенские обряды.

В большинстве приморских городов крещенские купания организуют на набережных. Для жителей Симферополя будут устроены купели в урочище «Кизил-Коба» на Красных пещерах, в Свято-Успенском храме в селе Чистенькое, в храме «Всех Крымских святых» в пгт Гвардейское, на водоеме в селе Родниковое и на пляже в посёлке Николаевка.

В местах проведения омовений будут установлены «световые башни». Крымские спасатели призывают воздержаться от купания в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности. Желающим принять участие в крещенских обрядах рекомендуют соблюдать следующие правила: перед купанием сделать разминку, заходить в воду только по шею и не мочить голову, сообщает пресс-служба Крым-Спаса.

Список мест для совершения обряда

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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