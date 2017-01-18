В Севастополе на Крещение перекроют движение транспорта: в городе пройдёт крестный ход

Публикации за 18.01.17

19 января в Севастополе перекроют движение автотранспорта в районах проведения праздничных мероприятий.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», движение будет закрыто с 10.00 до 14.00 по улице Куприна до городского пляжа «Балакалава», по улице Курчатова до причала «Бухта Голландия», от площади Свято-Никольская до бухты Омега, по улице Михайловская до улицы Громова.

В рамках празднования Крещения утром в церквях Севастополя состоятся литургии, после чего по городу пройдёт крестный ход к морю, где верующие смогут принять участие в крещенских купаниях. Под присмотром спасателей севастопольцы смогут совершить омовение в бухтах Казачья, Голландия, Омега, на пляже заповедника Херсонес Таврический, а также на городском пляже в Балаклаве и на пляже мыса Хрустальный.

Как сообщал «Новый День», в Крыму организуют около 30 крещенских купелей.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 18.01.17

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