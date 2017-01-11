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Крым

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Публикации за 11.01.17

США могут признать российский Крым в обмен на «более широкое соглашение» по Украине

США могут признать российский Крым в обмен на «более широкое соглашение» по Украине

Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря США, допустил официальное признание Крыма частью Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА , сегодня в сенатском комитете по иностранным делам состоялись слушания, посвящённые рассмотрению кандидатуры Тиллерсона на пост главы американского внешнеполитического ведомства.

В ходе слушаний, один из критически настроенных как к Кремлю, так и к Дональду Трампу сенаторов спросил, согласен ли Тиллерсон с тем, что «США никогда не должны признавать законность аннексии Крымского полуострова, как это было с балтийскими республиками».

Оговорившись, что Крым, по его мнению, был присоединён к РФ незаконно, Тиллерсон всё же назвал условие, при котором можно признать российский статус полуострова.

«Единственный способ, при котором это возможно – это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать», – вышел из положения «друг Путина» и будущий глава американской дипломатии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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