США могут признать российский Крым в обмен на «более широкое соглашение» по Украине

Публикации за 11.01.17

Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря США, допустил официальное признание Крыма частью Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня в сенатском комитете по иностранным делам состоялись слушания, посвящённые рассмотрению кандидатуры Тиллерсона на пост главы американского внешнеполитического ведомства.

В ходе слушаний, один из критически настроенных как к Кремлю, так и к Дональду Трампу сенаторов спросил, согласен ли Тиллерсон с тем, что «США никогда не должны признавать законность аннексии Крымского полуострова, как это было с балтийскими республиками».

Оговорившись, что Крым, по его мнению, был присоединён к РФ незаконно, Тиллерсон всё же назвал условие, при котором можно признать российский статус полуострова.

«Единственный способ, при котором это возможно – это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать», – вышел из положения «друг Путина» и будущий глава американской дипломатии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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