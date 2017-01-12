«Оттаяли черти»: на рынках Крыма замечены первые варвары – торговцы редкими подснежниками (ФОТО) / Минприроды предупреждает продавцов и покупателей: один цветок обойдется в 450 рублей

Публикации за 12.01.17

На симферопольских рынках появились краснокнижные подснежники.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в центре крымской столицы браконьеры начали продавать подснежники, внесенные в Красную книгу Крыма еще в прошлом году.

Подтверждающее фото опубликовала одна из пользовательниц крымского сегмента социальных сетей.

«О грустном. С болью смотрю на нежные, хрупкие, беззащитные погибающие цветы», – написала под фото женщина.

Возмущённые пользователи не стесняются в выражениях в адрес торговцев, называя их варварами: «Оттаяли черти...".

По словам экологов, продавцы реликтовых растений не видят проблемы в сборе цветов – оправдываются тем, что срывают только цвет, а луковица остается на месте. На самом же деле любое вмешательство в жизнь растения лишает его возможности естественного прироста.

«Подснежники много гибнут и по естественным причинам, а тут еще и люди вмешиваются. Часто такие предприниматели ссылаются на то, что цветы выращены на собственных участках, но из воздуха же они не растут – были выкопаны в лесу, значит тоже краснокнижные и продаже не подлежат. Самая популярная отговорка – жить тяжело. Но голода сейчас нет и доходы вроде не такие мизерные, чтобы выживать за счет уничтожения исчезающего вида», – рассказал профессор кафедры экологии и зоологии Таврической Академии КФУ Сергей Иванов.

Эколог отметил, спасти популяцию может только уменьшение спроса, то есть нужно перестать покупать подснежники, чтобы лишить продавцов выручки .

Как рассказала агентству «Новый День» заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская, ведомство следит за продажей редких растений и нещадно наказывает нарушителей. Так за один цветок браконьеру придется выплатить 450 рублей ущерба, не считая административного штрафа. Та же участь ожидает и покупателя, замеченного с редкими цветами в руках.

«Суммы титанические. Мы выявляем, составляем протокол, направляем в суд, изымаем объекты и суд принимает решение о конфискации и наложении штрафа. Зачастую, к тому моменту, когда суд принимает решение цветы уже засыхают и их утилизируют. Раньше у нас был механизм – мы передавали изъятые цветы в детские дома к 8 марта, чаще всего их начинали продавать как раз к этому месяцу. Сейчас этого механизма нет», – пояснила Славгородская.

По словам министра это первое сообщение о продаже подснежников в этом году.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 12.01.17

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