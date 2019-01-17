На радость варварам-торговцам: в Крыму зацвели исчезающие краснокнижные подснежники

На Южном берегу Крымского полуострова появились первые январские подснежники. По словам учёных, для Крыма подобное раннее цветение не является чем-то уникальным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала директор ботанического сада Крымского федерального университета Анна Репецкая.

«В январе часто расцветают подснежники в горах, лесах на южных прогреваемых склонах Крыма. Горы закрывают южный берег от холодных воздушных масс с севера, и поэтому такая сказочная реальность весьма характерна для Крыма. Те подснежники, которые радуют традиционно в марте, можно наблюдать на полуострове в январе», – цитирует Репецкую «Интерфакс».

По словам учёной, уникальность в данном случае состоит лишь в том, что данный вид подснежника произрастает только в Крыму и больше не встречается нигде. Название эндемика – Galanthus plicatus.

Крымский подснежник относится к исчезающим видам и занесён в красную Книгу полуострова и России.

Напомним, природоохранные органы республики и полиция каждую весну ведут безуспешную борьбу с многочисленными нелегальными торговцами, варварски уничтожающими уникальные растения ради сезонной наживы.

Несмотря на то, что Минприроды Крыма каждый год призывает жителей и туристов не покупать краснокнижные первоцветы, нелегальных продавцов и недобросовестных покупателей не становится меньше.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.01.19

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