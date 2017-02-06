Браконьеры нарвали в Крыму подснежников на четверть миллиона рублей

Публикации за 06.02.17

В Крыму активизировались браконьеры, пытающиеся нажиться на дарах природы полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госинспекторы Минприроды за 4 рейда в Алуште выявили факты продажи подснежников, ущерб по которым оценили в 244,5 тысячи рублей.

«В ходе мероприятий выявлено 3 факта продажи букетов, изготовленных из подснежника складчатого, в количестве 544 побегов, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым», – сообщили в Минприроде Крыма, указав что продажа краснокнижных растений нарушает федеральный закон «Об охране окружающей среды» и закон Крыма «О растительном мире».

В отношении одного из продавцов составили протокол, а вот в двух других случаях правоохранителям предстоит провести проверку для установления конкретных виновных.

В Минприроде Крыма призывают крымчан проявить сознательность и не покупать подснежники, тем самым спонсируя браконьеров на дальнейшую незаконную деятельность.

Как уже сообщал «Новый День», первые случаи продажи краснокнижных растений в 2017 году начали фиксировать в Симферополе в начале января.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.02.17

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