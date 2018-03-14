В Крыму уничтожают редкие кустарники и цветы

В окрестностях Ливадии браконьеры вырубили 26 кустарников иглицы колючей, занесенной в Красную книгу.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе минприроды Крыма, сотрудники ведомства установили личности двух нарушителей природоохранного законодательства. По данному факту составлено два протокола по статье 4.1. закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Крым). Браконьерам грозит штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

Отметим, что иглица колючая, как и можжевельник, на полуострове вырубается массово. Веточки кустарника используются, в основном, как декоративный элемент при составлении букетов.

Кроме того, в преддверии 8 Марта госинспекторы регионального минприроды изъяли у продавцов 6 тысяч 473 побега подснежника складчатого, занесенного в Красную книгу РФ. Общую сумму ущерба, причиненного природе, оценили в 2 миллиона 912 тысяч 850 рублей.

В отношении браконьеров составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений).

Нарушителям тоже грозит штраф до 5 тысяч рублей. Помимо этого, они должны возместить ущерб из расчета 450 рублей за каждый подснежник.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 14.03.18

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