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Крым

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Публикации за 16.03.17

Букет на полмиллиона: в Джанкое задержали продавца лесных подснежников

Букет на полмиллиона: в Джанкое задержали продавца лесных подснежников

Джанкой, Март 16 (Новый День, Галия Шакирова) –В Джанкое задержали продавца лесных подснежников, занесённых в Красную книгу Крыма и России.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», у браконьера изъяли 1040 цветов. Вред, нанесённый природе, сотрудники ведомства оценили в 468 тысяч рублей.

В министерстве экологии Крыма уточнили, что дело об административном правонарушении направлено мировому судье. Нарушителю грозит штраф в размере от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в начале февраля в Алуште госинспекторы министерства зафиксировали 3 случая продажи подснежников, ущерб по которым оценили в четверть миллиона рублей.

Крым. Другие новости 16.03.17

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