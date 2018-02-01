В Алуште поймали первого в этом году продавца подснежников

В Алуште зарегистрирован первый в 2018 году случай незаконной продажи подснежников.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе минэкологии Крыма, на торговле краснокнижными цветами попался местный житель. У мужчины изъяли 100 побегов подснежника складчатого и составили протокол об административном правонарушении.

Вред, нанесенный природе, оценили в 45 тысяч рублей. Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Кроме того, продавец редких цветов должен будет возместить ущерб из расчета 450 рублей за каждый подснежник.

Отметим, что в отдельных случаях за незаконное уничтожение и оборот краснокнижных растений наступает и уголовная ответственность согласно статье 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В минэкологии утверждают, что, несмотря на ощутимые суммы штрафов, каждой весной продажа подснежников становится сезонным бизнесом.

К примеру, в прошлом феврале госинспекторы министерства изъяли более 92 тысяч цветов подснежника складчатого. Размер причиненного ущерба оценен примерно в 41,5 миллионов рублей.

Алушта, Галия Шакирова

Алушта. Другие новости 01.02.18

Украинская «баллистическая ракета» – макет, изготовленный по украденным советским чертежам. / Украинец сменил фамилию, чтобы попасть в Крым. / «Нафтогаз» запаниковал в Фейсбуке после согласования Германией «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»