Ялтинец сбежал от полиции, выбросив подснежники на 100 тысяч рублей

В Ялте продолжают ловить продавцов краснокнижных подснежников.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымского минприроды, во время очередного рейда продавец сбежал, бросив все цветы прямо на месте продажи.

После подсчета выяснилось, что причиненного природе ущерба составила 103 тысячи 950 рублей (231 подснежник).

В настоящее время ялтинские полицейские разыскивают всех причастных к незаконной продаже этих цветов. Удалось ли поймать сбежавшего продавца, не уточняется.

Напомним, что первый в 2018 году случай незаконной продажи подснежников был официально зафиксирован в конце января текущего года в Алуште. У местного жителя изъяли 100 побегов подснежника складчатого. Вред, нанесенный природе, оценили в 45 тысяч рублей. Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Кроме того, мужчина должен возместить ущерб из расчета 450 рублей за каждый подснежник.

Несмотря на ощутимые суммы штрафов, каждой весной продажа подснежников становится сезонным бизнесом. В Симферополе, Феодосии и Керчи эти цветы продают буквально на каждом шагу: продавцы не особо боятся полиции, объясняя происхождение «товара» результатом собственных усилий – «вырастили на своем участке».

Сами крымчане к торговле цветами, занесенными в Красную Книгу, относятся спокойно, считая, что «подснежники растут на каждом углу, как сорняки». Некоторые даже заявляют, что «у бабулек-продавщиц отнимают возможность съесть лишний килограмм мяса», а полицейские «лучше бы ловили жуликов и наркоманов».

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 13.02.18

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