В Крыму браконьеры нарвали подснежников почти на миллион

В Керчи попались продавцы краснокнижных подснежников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе рейда сотрудники экологического надзора изъяли у четырёх керченских торговцев цветами почти 2 тысячи подснежников, занесённых в Красную книгу России и Крыма.

Общая сумма вреда, причинённого природе, составила 883 тысячи 800 рублей. В отношении злоумышленников составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу». Дела об административных правонарушениях направлены в суд, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма. Теперь браконьерам в денежном эквиваленте придётся возмещать ущерб, нанесённый природе.

Как сообщал «Новый День», несмотря на ощутимые суммы штрафов, В Крыму продажа подснежников становится сезонным бизнесом. В Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии и Керчи эти цветы продают буквально на каждом шагу.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 21.02.18

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