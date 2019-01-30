При «Незалежной» такого не было: в Крыму температура воздуха побила 30-летний рекорд

В Крыму установилась чрезвычайно тёплая погода для этого времени года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», климатическая норма была превышена сегодня на 8 градусов.

Рекордная температура установилась в Крыму, превысив среднюю климатическую норму, сообщили «Интерфаксу» в региональном гидрометцентре.

«Сейчас средние суточные температуры выше климата – это наблюдения за 30 лет. В отдельные дни – на 2-3 градуса выше климата, сегодня очень тепло – на 8 градусов выше», – цитирует «Интерфакс» руководителя регионального гидрометцентра Татьяну Любецкую.

В ближайшую неделю вплоть до 7 февраля температура воздуха на полуострове будет держаться около отметки 10-15 градусов тепла, а ночью не опустится ниже плюс 2-7 градусов.

«Здесь аномалии нет. В Крыму в феврале часто бывают периоды такой теплой погоды, когда на территорию полуострова поступают воздушные массы с акватории Средиземного моря, тропические воздушные массы», – уточнила Любецкая.

В свою очередь, директор ботанического сада Крымского федерального университета Анна Репецкая указала на неустойчивость крымской погоды в это время года и недостаточную продолжительность светового дня, что влияет на начало цветения растений.

«Дело в том, что для Крыма характерны такие перепады температуры. Кроме того, развитие растений в зимний период тормозит не только температура, но и длина светового дня – сейчас он еще короткий. А вот к концу февраля, началу марта день станет длиннее, растения начнут пробуждаться», – заверила учёный.

Напомним, двумя неделями ранее, на Южном берегу Крымского полуострова появились первые январские подснежники. По словам учёных, для Крыма подобное раннее цветение не является чем-то уникальным.

Симферополь, Иван Капустин

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