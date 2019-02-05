В Крым возвращается непогода – с мокрым снегом и пронизывающим ветром

В ближайшие дни на Крымском полуострове тёплая и солнечная погода сменится резким понижением температуры и обильными осадками с сильным ветром и гололёдом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 и 8 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: снег с дождем, гололедно-изморозевые отложения, гололедица, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится на 10°: ночью 0°… -5°, днем 0°… +5°», – говорится в сообщении.

Кроме обычных мер безопасности при мокром снеге и сильном ветре, МЧС просит уделить особое внимание безопасности детей и пожилых людей.

Напомним, на предыдущих неделях в Крыму установилась чрезвычайно тёплая погода для этого времени года.

Рекордная температура превысила среднюю климатическую норму на 8 градусов и на протяжении многих дней держалась днём около отметки 10-15 градусов тепла, а ночью не опускалась ниже плюс 2-7 градусов.

Двумя неделями ранее, на Южном берегу Крымского полуострова появились первые январские подснежники.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.02.19

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