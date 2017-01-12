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Крым

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Публикации за 12.01.17

«Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?» Севастополец пытался забить молотком шумевшего ребенка

«Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?» Севастополец пытался забить молотком шумевшего ребенка

Житель Севастополя намеревался решить проблему с чересчур шумными соседями радикальным способом.

Как передает корреспондент агентства , чтобы отомстить докучавшей ему семье, живущей этажом выше, мужчина попытался забить молотком соседского ребенка.

«В один из дней июля 2016 года от соседей вновь стали доноситься громкие звуки. Услышав, что из шумной квартиры кто-то вышел, он взял молоток и направился в подъезд. Увидев там 12-летнюю дочь соседей, мужчина нанес ей несколько ударов молотком по голове. Девочке удалось выбежать на улицу, где прохожие оказали ей первую помощь и вызвали медиков», – сообщили в пресс-службу управления Следственного комитета РФ по Севастополю.

Следователям напавший на девочку заявил, что соседи не только постоянно шумят, но периодически топят его квартиру.

Севастопольца обвинили в покушении на убийство малолетней, уголовное дело передано в суд.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.01.17

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