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Крым

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Публикации за 12.04.17

Севастополец, избивший девочку молотком, получил 10 лет «строгача»

Севастополец, избивший девочку молотком, получил 10 лет «строгача»

Преступника из Севастополя, едва не забившего молотком до смерти ребенка, отправят в тюрьму почти на десять лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гагаринский районный суд приговорил севастопольца к 9,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Таким образом, суд согласился с собранными следователями доказательствами, признав его виновным в покушении на убийство малолетней.

Напомним, севастополец, совершивший преступление, постоянно вступал в конфликты с живущими на этаж выше соседями, жалуясь, что они слишком шумят. В один из дней июля 2016 года он решил выместить злость на 12-летней соседской девочке, напав на нее в подъезде. Преступник несколько раз ударил ее по голове молотком, но ребенку удалось выбежать на улицу, где ей помогли прохожие, вызвав медиков. Врачи оценили нанесенный вред ее здоровью как «тяжкий».

Уголовное дело по этому случаю. Судебные разбирательства тянулись три месяца. До вынесения приговора судебно-медицинские эксперты подтвердили вменяемость севастопольца.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.04.17

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