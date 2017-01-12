Севастополь вслед за Крымом просит Москву продлить сроки приватизации жилья

Публикации за 12.01.17

Жители Севастополя боятся упустить шанс воспользоваться правом на приватизацию жилья до марта 2017 года.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», заксобрание Севастополя внесло на рассмотрение в Госдуму соответствующий проект закона, который, в случае принятия, продлит приватизацию до марта 2020 года.

Сейчас этот срок ограничен концом февраля, из-за чего жители Крыма и Севастополя объективно не успевают воспользоваться своими правами: на территории полуострова все еще продолжают инвентаризировать жилой фонд, который относится к государственному и муниципальному имуществу.

«В настоящее время в уполномоченные органы поступают многочисленные обращения граждан по вопросу передачи в собственность в порядке приватизации занимаемых ими на условиях социального найма жилых помещений, в связи с чем существует вероятность пропуска установленного законом срока, что повлечет за собой отказ в реализации права на приватизацию жилых помещений», – считают в заксобрании Севастополя.

Как уже сообщал «Новый День», ранее о направлении в российский парламент такой же инициативы сообщал депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. При этом он утверждал, что срок планируют продлить хотя бы 2019 года.

Напомним, в 2016 году Госдума продлила срок бесплатной приватизации жилья до марта 2017 года. До этого срок продлевался четыре раза – в 2006, 2010, 2013 и 2015.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.01.17

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