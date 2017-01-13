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Публикации за 13.01.17

Госпогранслужба Украины: в Россию перестали пускать безденежных украинцев / Пользователи соцсетей: вы сами и виноваты

Госпогранслужба Украины: в Россию перестали пускать безденежных украинцев Пользователи соцсетей: вы сами и виноваты

Помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пожаловался на своей странице в Фейсбуке на российских пограничников, которые не пропустили в РФ 81 гражданина Украины по причине отсутствия у них минимальных денежных средств для пребывания в России.

Как передает корреспондент агентства , украинцев остановили на пункте пропуска Троебортное – Бачевск на границе Сумской области Украины и Брянской области России.

Основной причиной для отказа в пересечении границы стало отсутствие надлежащего денежного обеспечения на проживание в РФ. При этом, по словам Слободяна, якобы официальный отказ получили только 6 украинцев из 81.

«Похоже, Россия вновь усилила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально», – утверждает Слободян и заявляет, что поспогранслужба Украины уже сообщила о ситуации во все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД.

Между тем, пользователи соцсети намекнули Слободяну, что Украина сама виновата, а от её действий теперь страдают гастарбайтеры, которые рвутся в Россию, чтобы заработать денег: «Украинский МИД орал: визовый режим с Россией – пусть работают дома».

Другие комментаторы отмечают: «За что боролись, на то и напоролись». «Вы россиян два года по приглашениям пускаете и то не всех, а сейчас ноете и плачете, что вдруг вас не пустили. Правильно сделали».

Киев, Анастасия Зук

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