«Пятница, 13» по-симферопольски: аварии, пробки, гололед / Горожане «передают приветы» местным властям

Публикации за 13.01.17

13 января, выпавшее на пятницу, стало действительно несчастливым днем для многих автовладельцев Симферополя.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», из-за выпавшего снега и не посыпанных антигололедными смесями участков дорог, жители города столкнулись с большим количеством автомобильных пробок, отмечено много аварий.

Свои жалобы и возмущения симферопольцы активно озвучивают в социальных сетях, прикладывая в качестве доказательств фотографии и видеоролики.

«Дороги – лед! Естественно, если ничего не посыпано. Местным властям привет. Видно, пора петицию готовить на имя президента, чтобы он вмешался в ситуацию в городе», – написал один из крымчан.

«В городе кое-где посыпан, но в основном стекло», – подтверждает его слова другая жительница полуострова.

Одной из самых несчастливых для горожан стала улица Воровского, движение на которой утром перекрыло упавшее дерево, здесь же случилось и ДТП.

При этом горожане подтверждают, что видели технику, предназначенную для обработки гололеда, однако работает она далеко не эффективно. «На улице Шмидта ужасная пробка в обе стороны, подъем не посыпан, зато на спуске едет машина и посыпает песком, который фигачит по машинам, стоящим на подъем. Злости не хватает на таких идиотов. Извините, накипело», – возмущается крымчанка.

Кроме того, жители города пожаловались на пробки на улицах Дмитрия Ульянова и Русской, на проспекте Победы, а также возмутились, что не обработана дорога на улице Севастопольская, в районе автостанция «Западная», из-за чего движение по ней происходит «как по стеклу».

Тем не менее, в администрации города уверяют, что борются с гололедом местные коммунальщики более чем активно.

«Сегодня на улицы города вышло 5 единиц специализированной техники. По состоянию на текущий момент израсходовано 186 тонн песчано-солевой смеси и 1,5 тонны реагентов. В первую очередь обрабатываются аварийно-опасные участки, спуски и подъемы. Предприятием «ДРСУ-Крым» для очистки снега и уборки тротуаров задействовано 4 специализированных трактора. Еще 4 трактора, спецпогрузчик и 3 самосвала работают по очистке городских улиц. С 6 часов утра на городских улицах работают 105 дворников, в течение дня уборка на придомовых территориях будет также осуществляться силами дворников городских предприятий «Жилсервисов» и управляющих компаний», – отчитались на официальном сайте администрации Симферополя местные власти, заявляя, что в связи с резким ухудшением погодных условий работа ведется в усиленном режиме.

Однако по мнению некоторых симферопольцев, обработка дорог не приносит нужных результатов.

«Я вчера около 22:00 видел посыпалку у дома (посыпала), а с утра поехал, так вроде никто и не посыпал. Так что, они- то посыпают, но толку нет. Вот когда они начнут реагентами посыпать, результат будет виден, как на дорогах, так и на авто», – считает один из жителей Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», власти города уже заявили о своем намерении отказаться от использования песчано-солевой смеси и перейти на более эффективный реагент, который, помимо борьбы со льдом, способен разрушать автомобильные покрышки, разъедать обувь и вызывать химические ожоги у животных. При этом, по словам первого заместителя главы администрации Симферополя Сергея Круцюка, в Симферополе уже сформирован запас реагентов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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