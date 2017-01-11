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Крым

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Публикации за 11.01.17

Берегите железных коней и братьев меньших: Симферополь переходит на «химию»

Берегите железных коней и братьев меньших: Симферополь переходит на «химию»

В Симферополе дороги будут посыпать реагентом.

Как передает корреспондент агентства , власти крымской столицы решили отказаться от обещаний, данных в ноябре. Тогда чиновники уверенно заявляли, что реагенты негативно сказываются на состоянии кузова транспортных средств, поэтому посыпать симферопольские дороги будут только песчано-солевой смесью. Спустя два месяца чиновники заявили, что «дедовский» способ, которым десятилетия обрабатывали дороги, оказался неэффективен.

«Мы перешли на реагент, который применяется на материковой части России. Уже начали обработку дорог и тротуаров в центральной части города Симферополя. Даже при -8 дороги нормальные», – рассказал первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк. Он отметил, что для обработки города сформирован запас реагентов, которого хватит до конца года.

Стоит отметить, что хвалённый чиновниками реагент не такой уж и безопасный. «Химия» сначала «топит» наледь на дороге, а потом, вступает в реакцию с водой, разрушает автомобильные покрышки, разъедает обувь и вызывает химические ожоги у животных. Несколько лет назад по России прокатились волны протестов: люди неоднократно писали петиции с требованиями прекратить обрабатывать дороги многокомпонентным «ядом».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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