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Крым

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Публикации за 13.01.17

Крымская зима установила рекорд: так рано она никогда не начиналась

Крымская зима установила рекорд: так рано она никогда не начиналась

Погода в Крыму установила рекорд: так рано, как в 2016 году, зима не начиналась за всю историю инструментальных наблюдений.

Как уже сообщал , декабрь 2016 года на полуострове начался с обильного снегопада и непогоды. В горах Крыма начали сходить лавины, а паромная переправа работала с перебоями. Снег и гололед привели к «дорожному апокалипсису»: местные власти оказались не готовы к приходу зимы, из-за чего в городах случился транспортный коллапс, а многие горожане получили травмы на скользких дорогах, происходили десятки ДТП.

Как передает корреспондент агентства , преждевременное похолодание на территории полуострова в начале месяца специалисты объясняют нарушением центров действия атмосферы.

«Формирование снежного покрова началось за месяц до того, как оно должно начинаться. Атмосфера перевернулась с ног на голову, полюс поменялся с экватором местами. Как правило, в атмосфере европейской России преобладают западно-восточные переносы воздушных масс, и эти течения прокручивают два мощных маховика: на севере – циклон, на юге – антициклон. Они должны определять более-менее средний климатический фон. В этом сезоне они поменялись местами», – цитируют РИА Новости ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Последние катаклизмы были связаны с так называемым ныряющим циклоном, который пришел к нам не с запада на восток, а, словно в пике, обрушился по меридиану с севера на юг и формировал барическое поле, которое определяло устойчивое северо-восточное вторжение воздушных масс из акватории сурового Карского моря. Температурный фон понизился, и мы видели, какие были аномальные морозы и рекорды установлены», – пояснил Евгений Тишковец.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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