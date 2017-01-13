В Крыму свиней косит африканская чума: зафиксирована ещё одна вспышка

Публикации за 13.01.17

В Советском районе Крыма выявили новый очаг африканской чумы свиней.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на этот раз мор зафиксирован в селе Хлебное. В целях локализации очага введен карантин. Указ о введении ограничительного режима подписал сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов. В первой пятикилометровой зоне карантина будут установлены ограждения и блокпосты. Из-за введения чрезвычайной ситуации в «изоляцию» попали шесть сёл: Чапаевка, Новый Мир, Хлебное, Николаевка, Коломенское и село Лоховка.

Напомним, ЧС в селе Дмитровское Советского района была введена в начале января из-за падежа поголовья свиней. Предыдущая вспышка свиной чумы была зафиксирована на востоке Крыма: 19 ноября там погибло более 70 животных.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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