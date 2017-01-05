Она вернулась: в Крыму зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней (ФОТО)

В Советском районе Крыма введен режим чрезвычайной ситуации.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», ЧС введена из-за падежа поголовья свиней на территории Дмитровского сельского поселения.
В целях локализации очага перекрыты проселочные дороги, установлены посты, проведен подворовой обход с привлечением ветеринарной службы и отдела МВД.
Напомним, в ноябре в Ленинском районе был введен карантин. В селе Песочное 19 ноября погибло более 70 животных. Исследование биологического материала подтвердило – падеж скота вызван вирусом АЧС.
Фото пресс-службы администрации Советского района
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 05.01.17
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