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Крым

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Публикации за 23.01.17

Африканская чума свиней ушла из восточного Крыма

Африканская чума свиней ушла из восточного Крыма

В Ленинском районе Крыма отменили карантин по АЧС.

Как передает корреспондент РИА , соответствующее решение об отмене ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней подписал глава Крыма Сергей Аксёнов. Карантин снимается на территории с географическими координатами в центре Ш 45.3592, Д 35.8873; Ш 45.3693, Д 35.8842; Ш 45.3689, Д 35.8827 – в местах обнаружения трупов свиней, а также в частном подсобном хозяйстве, расположенном в километре от села Песочное.

Как сообщал , 19 ноября в селе Песочное погибло более 70 животных. Исследование биологического материала подтвердило – падеж скота вызван вирусом АЧС. Отметим, в настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в Советском районе Крыма. Карантин введён из-за падежа поголовья свиней на территории Дмитровского сельского поселения.

Керчь, Анастасия Зук

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