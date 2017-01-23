Африканская чума свиней ушла из восточного Крыма

Публикации за 23.01.17

В Ленинском районе Крыма отменили карантин по АЧС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение об отмене ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней подписал глава Крыма Сергей Аксёнов. Карантин снимается на территории с географическими координатами в центре Ш 45.3592, Д 35.8873; Ш 45.3693, Д 35.8842; Ш 45.3689, Д 35.8827 – в местах обнаружения трупов свиней, а также в частном подсобном хозяйстве, расположенном в километре от села Песочное.

Как сообщал «Новый День», 19 ноября в селе Песочное погибло более 70 животных. Исследование биологического материала подтвердило – падеж скота вызван вирусом АЧС. Отметим, в настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в Советском районе Крыма. Карантин введён из-за падежа поголовья свиней на территории Дмитровского сельского поселения.

Керчь, Анастасия Зук

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