Больше никаких палаток! «Дикарей» в Крыму окунут в комфорт

Публикации за 14.01.17

В Крыму намерены создать сеть придорожного сервиса и оборудовать кемпингами все пляжи, в том числе нудистские.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о необходимости развития инфраструктуры для любителей активного отдыха, включая средства размещения, заявил замглавы Ростуризма Алексей Конюшков.

«Динамика позитивная и результаты 2016 года хорошие, но пока по инфраструктуре Крым отстал от Сочи на 10 лет. При вводе моста, люди активно поедут на машинах. И надо понимать, где они будут останавливаться. Мы говорим о создании сети придорожного сервиса…

Кемпинги, дома, кафе – это необходимо делать. Те годы, когда люди просто приезжали с палатками, они закончились, мы говорим о необходимости сервиса. Это вопросы, которые мы выносим на рассмотрение на текущий год», – отметил Конюшков.

Также замглавы Ростуризма напомнил, что в Крыму из 760 средств размещения круглогодично работает менее половины.

«Мы понимаем, что уже сейчас на средства размещения нагрузка колоссальная, необходимо привлекать средства инвесторов», – цитирует Конюшкова «Интерфакс».

Напомним, в прошедшем сезоне средняя заполняемость отелей и санаториев в Крыму составила 67,8%, но была неравномерной. Половина всех отдыхающих останавливалась в малых отелях, которые по привычке называют частным сектором: частники предложили цены, адекватные сервису и спросу.

Остаётся популярным и «палаточный» отдых. Излюбленными местами отдыха «дикарей» остаются Атлеш, Лисья и Тихая бухты, однако, ещё в апреле власти Крыма объявили войну любым времянкам и самостроям в этих живописных местах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.17

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