Комфорт для крымских «дикарей» откладывается, но утверждена «методичка» по их обустройству

Совмин Крыма утвердил методические рекомендации по обустройству кемпингов на территории республики. Пока же – виртуальных площадок для автотуристов больше, чем реальных.

Как сказано в самом документе, они подготовлены с целью оказания практической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, организующим прием и размещение отдыхающих в кемпингах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рекомендации касаются обустройства подъездных путей, пропускных пунктов, освещения, правил безопасности и охраны окружающей среды, вывоза отходов и обслуживающего персонала.

По словам (все еще) министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого, в настоящее время в Крыму действуют 12 объектов, предназначенных для размещения автотуристов, потенциальным инвесторам предлагается 13 площадок для их организации, еще 10 прошли обсуждение на инвестиционной комиссии и могут появиться в ближайшее время.

Напомним, о предложении создать к лету в Крыму сеть придорожного сервиса и оборудовать кемпингами все пляжи, в том числе нудистские, говорилось еще в январе этого года. На практике к середине сезона разработали методичку по их организации.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.07.17

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