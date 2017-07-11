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Крым

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Комфорт для крымских «дикарей» откладывается, но утверждена «методичка» по их обустройству

Комфорт для крымских «дикарей» откладывается, но утверждена «методичка» по их обустройству

Совмин Крыма утвердил методические рекомендации по обустройству кемпингов на территории республики. Пока же – виртуальных площадок для автотуристов больше, чем реальных.

Как сказано в самом документе, они подготовлены с целью оказания практической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, организующим прием и размещение отдыхающих в кемпингах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рекомендации касаются обустройства подъездных путей, пропускных пунктов, освещения, правил безопасности и охраны окружающей среды, вывоза отходов и обслуживающего персонала.

По словам (все еще) министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого, в настоящее время в Крыму действуют 12 объектов, предназначенных для размещения автотуристов, потенциальным инвесторам предлагается 13 площадок для их организации, еще 10 прошли обсуждение на инвестиционной комиссии и могут появиться в ближайшее время.

Напомним, о предложении создать к лету в Крыму сеть придорожного сервиса и оборудовать кемпингами все пляжи, в том числе нудистские, говорилось . На практике к середине сезона разработали методичку по их организации.

Симферополь, Ольга Картошина

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