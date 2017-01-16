Подготовлен проект резолюции в ООН о нарушениях Украиной прав человека в Крыму

Публикации за 16.01.17

Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в республике в украинский период. Об этом заявил глава Госкомнаца Крыма Заур Смирнов.

Как уже сообщал «Новый День», Генассамблея ООН приняла украинский вариант резолюции, осуждающий «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей Крыма», включая «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам». Генассамблея призвала Россию обеспечить доступ в Крым международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и неправительственных правозащитных организаций, а также «принять все необходимые меры для немедленного прекращения всех нарушений прав жителей Крыма».

Тогда директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолий Викторов назвал проект резолюции «бесполезной пропагандистской листовкой», которая «не имеет ничего общего ни с реальным положением дел в Крыму, ни с мнением и интересами жителей этого полуострова».

«На этот раз под прицел группы государств, которые присвоили себе право судить, что лучше для жителей той или иной страны, попал российский Крым», – заявил Викторов. А крымские власти в ответ призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине и пообещали представить соответствующие документы.

«Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных, в том числе, с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», – цитирует Смирнова РИА «Новости».

Ранее глава Госкомнаца Крыма неоднократно заявлял, что изданные в последнее время доклады и отчеты международных и европейских организаций относительно ситуации на полуострове не соответствуют действительности: «Они политически мотивированы и изолированы от той реальности, которая сегодня происходит в Крыму. У нас такое ощущение, что все эти документы делаются вслепую и абсолютно оторвано от того, насколько крымчане проявили свой выбор и решение в 2014 году».

Напомним, в ноябре 2016 года представители национально-культурных общин и автономий Крыма подготовили обращение к генсеку ООН Пан Ги Муну, в котором просили его признать «во всеуслышание» и объявить виновных в нанесении ущерба крымчанам из-за пережитых блокад со стороны Украины. Представительство Организации объединенных наций в России принимать это обращение отказалось, заявив, что не обладает подобными полномочиями. Тогда письмо было отправлено по почте непосредственно Пан Ги Муну. Письмо дошло, но ответа на него пока не последовало.

Симферополь, Платон Ефимчук

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