В Крыму уволили главного архитектора

Публикации за 16.01.17

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ об увольнении главного архитектора полуострова Александра Кузнецова.

«Освободить Кузнецова Александра Вячеславовича от должности заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым – главного архитектора Республики Крым по собственной инициативе согласно поданному заявлению», – говорится в указе.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», Кузнецов написал заявление об уходе по собственному желанию 30 декабря. Экс-архитектора обвинили в срыве работы по намеченной на 2016 год очистке прибрежных территорий полуострова от незаконных строений.

Напомним, в ноябре Аксёнов уволил главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова, который также лишился должности из-за своих подходов к незаконной застройке.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.01.17

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