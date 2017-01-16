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Крым

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Публикации за 16.01.17

Традиция есть традиция: крещенская ночь в Крыму будет морозной

Традиция есть традиция: крещенская ночь в Крыму будет морозной

Крещенская ночь в Крыму будет морозной и ветреной.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в ночь на 19 января на полуострове ожидается от 1°С до 6°С ниже нуля. На Южном берегу Крыма – 0°С…+2°С.

Днём температура воздуха в Крыму составит от 3°С мороза до 2°С тепла. На ЮБК – до 5°С выше нуля. «Трескучих морозов мы не ждём, но все же будет достаточно холодно», – рассказала заместитель начальника Федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

По ее словам, самым холодным 19-е января было в 1942 году. Столбик термометра опустился до отметки -27°С. А самым тёплым этот день за всю историю наблюдений выпал на 2010 год – плюс 20 °С.

Отметим, ближайшие два дня в Крыму сохранится ветреная погода – порывы могут достигать 25 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение.

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