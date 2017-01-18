Все хуже и хуже, и хуже: в Крыму опять портится погода

Публикации за 18.01.17

В ближайшие часы в Крыму ухудшится погода. Об этом предупреждает МЧС.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня днем ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду.

Сейчас ситуацию в Крыму определяет фронтальный раздел Средиземноморского циклона. Поэтому погода в течение суток будет неустойчивой: временами снег, местами прогнозируются сильные осадки, отложение мокрого снега. В степных, предгорных районах и в горах возможен сильный гололед.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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