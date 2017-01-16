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Крым

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Публикации за 16.01.17

Чиновники: в Крыму ни одна школа не закрыта из-за холода. Крымчане: жалуемся, но получаем лишь «холодные» ответы

Чиновники: в Крыму ни одна школа не закрыта из-за холода. Крымчане: жалуемся, но получаем лишь «холодные» ответы

Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова заявила, что по состоянию на 16 января на территории республики нет ни одной школы, в который были бы закрыты классы из-за низкого температурного режима.

Как передает корреспондент агентства », чиновники уверяют, что данная ситуация тщательно отслеживается специалистами Минобраза.

По словам Гончаровой, данные поступают в ведомство каждые сутки. При этом министр не отрицает, что имеющаяся у Минобраза информация может быть частично неверной.

«Я отдаю себе отчет, что та информация, которая к нам приходит, и за которую, прежде всего ответственность несут руководители школ, зависит от того, насколько правдиво они ее подают. Если у нас есть сигнал о том, что эта информация не соответствует действительности или температура по информации занижена, мы в такие школы выезжаем совместно с представителями Роспотребнадзора», – пояснила министр.

Гончарова пообещала провести проверку в Золотополенской школе (Кировский район), в которой родители учеников пожаловались на длительное отсутствие тепла в учреждении.

Соответствующее видео появилось в одной из социальных сетей: пришедшие в администрацию школы жаловаться на холод в здании родители учеников получают такой же «холодный» ответ от руководства: «Холодно – сидите дома, грейтесь». Как утверждает автор видео, низкая температура в учреждении держится с ноября 2016 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.01.17

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