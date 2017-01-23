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Крым

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Публикации за 23.01.17

Директора крымской школы, заморозившего детей, «привели в чувство»

Директора крымской школы, заморозившего детей, «привели в чувство»

Поведение директора Золотополенской школы (Кировский район), оставившей без должного внимания жалобы родителей учеников на низкую температуру в учреждении, признали недопустимым.

Как передает корреспондент РИА , министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова заявила, что после проведения проверки в школе, руководитель «была приведена в чувство».

Как уже сообщал , в начале января в одной из социальных сетей появилось видео с директором Золотополенской школы Валентиной Ратушной, отвечающей на жалобы родителей о холоде в учреждении фразой: «Холодно – сидите дома, грейтесь». После появления информации в СМИ, министр пообещала разобраться с ситуацией.

По словам Натальи Гончаровой, сейчас в Кировском районе назначили нового начальника отдела образования (кадровые изменения не связаны со случаем в Золотополенской школой – прим. «НД»), которого на этой неделе ожидают в Минобразе Крыма с докладом о решении проблемных вопросов учреждения.

«В течение субботы-воскресенья почему-то кто-то решил сэкономить и «прикрутить» отопление, что недопустимо, и на это теперь указано. Главе администрации уже рекомендовано на одну из частей школ готовить проектно-сметную документацию на ремонт теплосистемы», – заявила Наталья Гончарова.

Прокомментировала министр и ситуацию с Керченской гимназией № 2, откуда на прошлой неделе в экстренном режиме школьников перевели в другие учебные заведения.

«После дождей в двух помещениях второго этажа была реальная угроза обвала потолка, поэтому часть детей переведены по другим школам, часть – на первый этаж. Надеемся, что с этого года начнутся работы по реконструкции этой школы. Непростой объект, но он важен не только для отрасли образования, но и прежде всего для самого города, для Крыма», – пояснила министр, добавив, что по Керченской гимназии № 2 «достаточно сложная история проектно-сметной документации». Сами документы, по ее словам, находятся сейчас на корректировке, а работы по объекту требуют дополнительного выделения 8 миллионов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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