В одной из крымских школ температура опустилась до 8 градусов. / Минобраз: Проблема не так уж и запущена

Публикации за 24.01.17

Крымчане продолжают жаловаться в Совмин Крыма на холод в школах.

Как передает корреспондент РИА«Новый День», в правительстве признают, что температурные нормы соблюдается не во всех учебных заведениях.

«Было много обращений по поводу того, что низкая температура в школах. Это и Сакский, и Кировский районы, и Феодосия», – заявила на заседании правительства Крыма вице-премьера Лариса Опанасюк.

По ее словам, если «в Кировском районе вопрос решили оперативно», а в Феодосии «вышли из строя четыре котла, и осуществляется их ремонт», то в Сакском районе проблема затянулась, и чиновники не могут ее решить уже длительное время.

«Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Зейтулаев сообщал, что вопрос решен и температура нормальная. Но один из таких ответов пришел в тот день, когда в школе вообще отменили занятия, потому что температура была восемь градусов. И сегодня, связывались с заявителями, по их словам, температура в школе четырнадцать градусов», – подчеркнула Опанасюк.

Министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова заявила, что ситуация в проблемной школе Сакского района не так уж и запущена.

«По словам главы администрации и начальника отдела образования температура на первом этаже девятнадцать градусов, на втором – семнадцать градусов. Действительно, система отопления очень проблемная, не ремонтировалась более 40 лет. В муниципальном бюджете в этом году закладываются средства на ремонт», – сообщила Гончарова, уточнив, что в котельной учреждения «поменяли насос», и предполагается, что температура нормализуется в течение 2-3 дней.

Как уже сообщал «Новый День», проблема с отоплением сложилась в начале января и в одной из школ Кировского района. Вместо того, чтобы уделить должное внимание проблеме, директор школы проигнорировала жалобы родителей, за что и была «приведена в чувство» Минобразом Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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