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Публикации за 20.01.17

В Керчи непогода разрушила здание гимназии: детей распределят по другим школам

В Керчи непогода разрушила здание гимназии: детей распределят по другим школам

В Керчи восемь классов из гимназии № 2 экстренно переводят в другую школу, остальных учащихся расформируют после окончания учебного года.

Как передает корреспондент агентства , с понедельника ученики начальных классов вместе с учителями продолжат обучение в школе №25. Для них уже подобраны аудитории и предусмотрено питание. Остальные гимназисты будут заниматься в классах на первом этаже и завершат учебный год в родном учреждении. А с 1 сентября все учащиеся будут перераспределены в другие школы.

«Состояние двухэтажного здания, которому насчитывается более 150 лет, после дождей и снегопада ухудшилось, сильно начала протекать кровля. Зданию гимназии необходим капитальный ремонт. Объект внесен в федеральную целевую программу. Пока будет решаться этот вопрос, мы обязаны позаботиться о безопасности детей», – сообщил на своей странице в Фейсбуке глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

Керчь, Анастасия Зук

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