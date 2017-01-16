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Крым

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Публикации за 17.01.17

Путин, Козак и другие официальные лица: в Крыму ждут очередной правительственный десант

Путин, Козак и другие официальные лица: в Крыму ждут очередной правительственный десант

В Крыму ждут очередной десант представителей федерального правительства. Первыми прибудут чиновники Россельхознадзора.

Как передает корреспондент агентства , в Крыму никак не могут справиться с болезнями животных. Поэтому руководители Россельхознадзора решили на месте выяснить, почему эпизоотическая ситуация на полуострове не улучшается в течение длительного времени: в разных районах Крыма регистрируются новые вспышки африканской чумы свиней, есть угроза распространения птичьего гриппа.

Напомним, полномочия в части федерального государственного ветеринарного надзора на территории Республики Крым с августа 2014 года стал осуществлять Государственный комитет ветеринарии РК, который обязан был исполнять полный комплекс контрольно-надзорных мероприятий на объектах по производству, переработке, транспортировке, хранению и реализации продукции животного происхождения, работающих в Крыму.

Но уже весной 2016 года Россельхознадзор начал обвинять Госкомветеринарию, в том, что переданные полномочия осуществляются неэффективно и не в полном объёме.

Россельхознадзор даже предположил: возникшая на территории Республики Крым чрезвычайная ситуация по африканской чуме свиней могла быть обусловлена именно передачей местным властям части полномочий Россельхознадзора.

«Результатом такой бездеятельности местной ветеринарной структуры, исполняющей полномочия федеральной службы, стали сразу несколько вспышек инфекционных заболеваний, зарегистрированных в Крыму в конце 2015 – начале 2016 гг.: африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла, туберкулёз КРС, – резюмировалось в сообщении, распространенном пресс-службой российского ведомства. – В связи с этим решение о передаче части полномочий органам местной власти следует признать не оправдавшим себя».

Вполне вероятно, что московское начальство, а оно прибудет уже сегодня, едет в Крым, чтобы окончательно разобраться с ветеринарной службой.

Ждут в Крыму и вице-премьера Дмитрия Козака. В числе прочего будет обсуждаться вопрос регистрации зданий и сооружений, переданных в федеральную собственность – из-за того, что федеральные органы затягивают оформление правоустанавливающих документов, Крым теряет огромные суммы, которые должны были поступить в бюджет республики в виде налоговых отчислений.

Наконец, главное ожидание недели: в Керчи надеются на визит президента Владимира Путина – предполагается, что он может посетить выставку, посвященную строительству Крымского моста, которая должна открыться в ближайшее время.

Симферополь, Ольга Картошина

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