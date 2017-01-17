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Крым

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Публикации за 17.01.17

В Крыму борец с автохамством расколотил неудобно припаркованную иномарку

В Крыму борец с автохамством расколотил неудобно припаркованную иномарку

Борцы с автомобильным хамством переходят в активное наступление: в Саках разбили неудобно припаркованную иномарку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления вневедомственной охраны Войск национальной гвардии РФ по РК, в 3 часа ночи к сотрудникам вневедомственной охраны обратился житель Сак, заявивший, что неизвестный бейсбольной битой «разнес» его автомобиль Renault, ночующий на улице: расколотил лобовое стекло, фары, помял крышку двигательного отсека.

Дебошира задержали через 15 минут: нетрезвый 39-летний мужчина заявил в полиции, что хотел проучить автовладельца, бросившего иномарку на пешеходной дорожке, перегородив путь прохожим.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.01.17

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