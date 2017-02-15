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Крым

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Публикации за 15.02.17

Жительница Симферополя разбила молотком автомобиль, припаркованный в неудобном месте

Жительница Симферополя разбила молотком автомобиль, припаркованный в неудобном месте

В Симферополе женщина разбила молотком стекла в иномарке: автомобиль был припаркован возле тротуара.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел накануне в микрорайоне Загородный. По словам владельца машины, авто он оставил возле тротуара, так как его парковочное место было занято. Мужчина уверяет, что обратил внимание на то, чтобы его автомобиль не мешал – как пешеходам, так и автолюбителям. Между тем, после того как владелец иномарки отправился домой, к нему прибежал взволнованный сосед и сообщил, что неизвестная дама с коляской разбила его автомобиль.

«Какая-то ненормальная откатила коляску, достала из нее молоток и давай стекло в машине долбить, сосед отматюкал ее из окна и ко мне, а я пока с 7 этажа спустился (лифт конечно не работает), то никого уже не застал», – сообщил в социальной сети пострадавший. И попросил откликнуться неравнодушных очевидцев.

Между тем, жители столицы неоднозначно отреагировали на данную информацию. Одни заподозрили, что аккаунт автора – фейк, так как он был создан незадолго до того, как пострадавший разместил в сети информацию о женщине-борце с автохамством. С другой стороны, зачем придумывать такую историю – непонятно.

Другие посоветовали мужчине обратиться в полицию и вспомнить, кого он мог обидеть: «Тётка, конечно, на всю голову шибанутая, но думаю, без обратной стороны медали не обошлось. Автор или регулярно паркуется, как чудак на букву м, или каким-то образом нарушил или побеспокоил даму своими маневрами на дороге (ну, чуть не сбил, не пропустил на ПП, облил грязной водой из лужи и т.д.)».

Нашлись и третьи, которые предвкушают продолжение истории: «А завтра будет пост «Иду по тротуару с коляской, а тут какой-то всю дорогу загородил, не пройти, не проехать, ну я его и наказала» и это же фото. И все будут говорить, какая она молодец, так их гадов парковочных».

Отметим, что Крым признан самым невежливым в России по отношению к пешеходам.

Как сообщал , в январе в Саках борец с автохамством бейсбольной битой «разнес» автомобиль Renault, ночующий на улице: расколотил лобовое стекло, фары, помял крышку двигательного отсека.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.02.17

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