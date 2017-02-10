Крым признан самым невежливым в России по отношению к пешеходам / Сотрудники ГИБДД хорошо работают

Публикации за 10.02.17

Крым и Севастополь вошли в пятерку самых невежливых регионов России по отношению к пешеходам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составлялся на основе данных о выписанных штрафах за непропуск пешеходов на пешеходном переходе. Согласно результатам исследования, проведенного порталами «Колёса» и «Штрафы ГИБДД», больше всего подобных нарушений зафиксировано в Крыму – более 8% от всех штрафов за нарушения на дороге. На втором месте Астраханская область, на третьем Кемеровская.

Севастополь замыкает пятерку «антипешеходных лидеров» – здесь на долю подобного нарушения приходится 5,1% от всех выписанных штрафов.

Отметим, что самыми вежливыми в отношении пешеходов признаны Чечня и Ингушетия, где число выписанных штрафов составляет соответственно 0,19% и 0,13%.

Штраф за непредоставление преимущества пешеходам на «зебре» в настоящий момент составляет 1,5 тысячи рублей. Рассматривается предложение ввести прогрессивную шкалу, увеличив максимальный платеж за нарушение до 2,5 тысяч.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.02.17

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