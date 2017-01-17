В Севастополе сумели справиться с одной дорожной ямой – в честь «победы» горожане предлагают увековечить Овсянникова (ФОТО)

Публикации за 17.01.17

Депутаты благодарят ВРИО губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова за «победу» над ямой на Инкермановском серпантине. Горожане негодуют.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», севастопольские депутаты спорят: после чьей жалобы Овсянникову на дороге исчезла огромная дыра. «Я бросал фото этой ямы губернатору в Facebook пару недель назад, все сработало», – написал на своей странице в соцсети депутат Нахимовского муниципального округа Кирилл Радионов.

Под постом решила отметиться и председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Татьяна Щербакова: «В четверг я озвучила информацию про эту яму Узлову В.(директору ГБУ «Севавтодор»). Возможно, и это сработало».

Многие отнеслись к новости о счастливом избавлении от дорожного монстра с иронией: «Предлагаю Инкермановский серпантин переименовать в спуск Овсянникова, – пишет местная жительница. – Там случилась победа». Правда, горожане отмечают, что яму залатали не полностью, а только наполовину: «Очередная халтура».

Пока депутаты, пытаясь подчеркнуть собственную значимость, благодарят губернатора за «победу», горожане отмечают, что передвигаться по городу опасно и практически невозможно: «Пока они боролись с одной ямой, со снегом сошли дороги от Тавриды к Студгородку и от Маяка до Степаняна. Пока рулила – вспомнила игру в тетрис», – написала крымчанка.

Проблема с отсутствием дорожного покрытия в городе стоит, действительно, остро: так в минувшие выходные на улице Казарского машина «скорой помощи» передними колёсами провалилась в яму. Водитель не смог выехать из неё самостоятельно и обратился за помощью в МЧС.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 17.01.17

Понабравшим кредитов физлицам хотят упростить банкротство. / «Не страшна врагов туча, если армия могуча». Россияне верят в Вооруженные силы. «Вежливые люди», Шойгу, Крым и Сирия – вот факторы позитива. / В Крыму почти в 1,5 раза увеличили расходы на развитие экономики. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»