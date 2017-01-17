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Крым

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Публикации за 17.01.17

В Севастополе сумели справиться с одной дорожной ямой – в честь «победы» горожане предлагают увековечить Овсянникова (ФОТО)

В Севастополе сумели справиться с одной дорожной ямой – в честь «победы» горожане предлагают увековечить Овсянникова (ФОТО)

Депутаты благодарят ВРИО губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова за «победу» над ямой на Инкермановском серпантине. Горожане негодуют.

Как передает корреспондент агентства , севастопольские депутаты спорят: после чьей жалобы Овсянникову на дороге исчезла огромная дыра. «Я бросал фото этой ямы губернатору в Facebook пару недель назад, все сработало», – написал на своей странице в соцсети депутат Нахимовского муниципального округа Кирилл Радионов.

Новый День: В Севастополе сумели справиться с одной дорожной ямой – в честь ''победы'' горожане предлагают увековечить Овсянникова (ФОТО)

Под постом решила отметиться и председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Татьяна Щербакова: «В четверг я озвучила информацию про эту яму Узлову В.(директору ГБУ «Севавтодор»). Возможно, и это сработало».

Многие отнеслись к новости о счастливом избавлении от дорожного монстра с иронией: «Предлагаю Инкермановский серпантин переименовать в спуск Овсянникова, – пишет местная жительница. – Там случилась победа». Правда, горожане отмечают, что яму залатали не полностью, а только наполовину: «Очередная халтура».

Пока депутаты, пытаясь подчеркнуть собственную значимость, благодарят губернатора за «победу», горожане отмечают, что передвигаться по городу опасно и практически невозможно: «Пока они боролись с одной ямой, со снегом сошли дороги от Тавриды к Студгородку и от Маяка до Степаняна. Пока рулила – вспомнила игру в тетрис», – написала крымчанка.

Проблема с отсутствием дорожного покрытия в городе стоит, действительно, остро: так в минувшие выходные на улице Казарского машина «скорой помощи» передними колёсами провалилась в яму. Водитель не смог выехать из неё самостоятельно и обратился за помощью в МЧС.

Севастополь, Анастасия Зук

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