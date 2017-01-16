«Доскакались»: в Севастополе уволят главного дорожника / За отсутствие дорог

Публикации за 16.01.17

В Севастополе уволят начальника управления дорожного хозяйства Виктора Максимца. Следующий на «очереди» руководитель департамента транспорта Игорь Титов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в настоящий момент Максимец находится на больничном, а по выходу будет уволен. Чиновник не справился с планом по ремонту дорог: программа капремонта в 2016 году была сорвана – из десяти объектов, на которых планировалось провести капитальный ремонт, закончены только два, ещё один – выполнен на 95%, на остальных – работы не выполнены.

«С подрядчиками будут расторгнуты контракты. Чтобы по всем этим объектам в текущем году завершились работы, будут привлечены другие исполнители», – сообщил на аппаратном совещании Титов. При этом ВРИО губернатора Дмитрий Овсянников подчеркнул, что если в 2017 году вопрос с ремонтом городских дорог не будет решён, то Титов также может лишиться должности.

Как сообщал «Новый День», жители города жалуются на отсутствие дорог и утверждают, что нормально передвигаться по городу невозможно – только скакать. Плачевное состояние дорожного полотна, отремонтированного в прошлом году, жители города связывают со специфическими ГОСТами, которые разработаны специально для севастопольцев.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 16.01.17

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