Севастопольцы возмущены: «Набережные и дороги больше похожи на окопы» (ФОТО)

Публикации за 16.01.17

Севастопольские дороги превратились в тренажёр для развития внимания. Не лучше обстоят дела и на городских набережных.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», севастопольцы жалуются на отсутствие дорог и утверждают, что нормально передвигаться по городу невозможно – только скакать. Плачевное состояние дорожного полотна, отремонтированного в прошлом году, жители города связывают со специфическими ГОСТами, которые разработаны специально для севастопольцев.

«У меня возник вопрос, где дорога на студгородке? В балке не едешь, а скачешь, как на коне. И почему у нас точечный ремонт производят обязательно во время дождя, снега, метели и других природных катаклизмов?», – задаются вопросом крымчане. Другие утверждают, что огромные ямы на дорогах тренируют внимание, а также память автолюбителей.

Плачевная ситуация и на внутридворовых дорогах – они и вовсе превратились в «окопы». «На подъезде к моему двору ямы такие, что я уже на своём внедорожнике на брюхо сажусь. А знаете почему? Потому что писали жалобы с другими жильцами, когда ямы были поменьше ещё. Приехали рабочие, сняли оставшийся асфальт, уехали. Ямы увеличились и стоят так уже 4 месяца», – пишет житель Севастополя.

Горожане пришли к выводу, что местные власти в принципе не бывают готовы к капризам рогоды: асфальт исчезает вместе со снегом, а шторм превращает набережные в подобие городских дорог.

«Что уж говорить о дорогах? У нас набережная в Артбухте с осени как будто после бомбёжки, и это все видят туристы. Стыдно, товарищи, стыдно, город теряет привлекательный облик и становится похож на военный окоп», – заявляют крымчане.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 16.01.17

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