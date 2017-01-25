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Публикации за 25.01.17

Дорожники Севастополя по ночам помогают «пилить бюджет» (ФОТО, СКРИН)

Дорожники Севастополя по ночам помогают «пилить бюджет» (ФОТО, СКРИН)

В Севастополе поймали дорожников на укладке асфальта в дождь.

Новый День: Дорожники Севастополя по ночам помогают ''пилить бюджет'' (ФОТО, СКРИН)

Как передает корреспондент РИА , ремонтников подловили на улице Астана Кесаева. В социальных сетях севастопольцы отмечают, что дурная привычка ремонтировать дороги в любую непогоду пагубно влияет на состоянии нового покрытия. Огромные дыры можно наблюдать практически на всех отремонтированных по таким технологиям городских дорогах. «Прошлогодний опыт показывает: дождливый асфальт всплывает, исчезает, улетучивается. Новые дороги не прослужат и года», – пишет житель города.

Новый День: Дорожники Севастополя по ночам помогают ''пилить бюджет'' (ФОТО, СКРИН)

Другие же отмечают, что практически по всему городу кладут асфальт с нарушением ГОСТов. «Скоро её снова будут ремонтировать на наши деньги. Если бы делали по ГОСТу, то следующие лет 5 деньги бы тратили на другие важные проблемы города», – отмечают севастопольцы. Жители города уверенны, что дорожники не соблюдают технологии неспроста: «дождь попилить бюджет очень даже помог».

Новый День: Дорожники Севастополя по ночам помогают ''пилить бюджет'' (ФОТО, СКРИН)

Напомним, отремонтированные в 2016 году севастопольские дороги превратились в тренажёр для развития внимания: по городу можно только скакать. Не лучше обстоят дела и на городских набережных.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 25.01.17

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