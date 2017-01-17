Забыли или «забили»? В 2016 году транспортный налог не заплатили почти 11 тысяч крымчан / Налоговая предупреждает: «Возьмем имуществом!»

Публикации за 17.01.17

Бюджет Крыма не досчитался более 27 миллионов рублей из-за проигнорировавших транспортный налог крымчан.

Как сообщили агентству «Новый День» в УФНС России по Крыму, всего в республиканский бюджет за счет уплаты налога поступило 155,5 млн рублей. Самую большую активность проявили крымчане в октябре и ноябре – суммы платежей в эти месяцы составили 33,3 млн рублей (18%) и 88,4 млн рублей (47%).

Конечным сроком оплаты было определено 1 декабря: с этого дня к сумме транспортного налога начали начисляться пеня за каждый просроченный день. По информации налоговой, всего в декабре крымчане заплатили более 28 млн рублей, что составило 15% от общего количества поступлений.

Однако в целом по итогам года заплатили налог только 84% жителей республики, имеющих автомобили.

Сейчас налоговая служба рассылает должникам уведомления о необходимости погашения задолженности, и если в течение 8 дней никакой реакции от владельцев машин не последует, чиновники планируют прибегнуть к крайним мерам: «По истечению сроков добровольного погашения долга налоговики направляют документы судебным приставам, которые осуществляют взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщиков. В декабре-январе налоговиками направлено 10 тысяч 930 таких требований на общую сумму более 27 млн рублей», – заявили в УФНС России по Крыму.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.01.17

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