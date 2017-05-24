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Крым

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Публикации за 24.05.17

Бюджет Крыма не досчитался 20 миллионов по транспортному налогу. Должников ловят на дорогах

Бюджет Крыма не досчитался 20 миллионов по транспортному налогу. Должников ловят на дорогах

В бюджете Крыма все еще сохраняются миллионные «пробелы» из-за неуплаченных налогов на транспорт.

Как передает корреспондент РИА , общий долг владельцев техники превышает 20 миллионов рублей.

Напомним, в январе налоговая Крыма сообщала о задолженности в 27 миллионов рублей. Таким образом, на протяжении пяти месяцев крымчане оплатили лишь около 7 миллионов рублей по существующим долгам.

Тем не менее, в крымском управлении ФНС считают, что жители республики показали «высокий уровень собираемости транспортного налога» более 80% крымчан заплатили вовремя – до 1 декабря прошлого года. Еще 15% заплатили позже. Всего в бюджет по этому сбору поступило более 160 миллионов рублей.

Чтобы ускорить оплату долгов, налоговики решили составить компанию инспекторам ГИБДД и вычислять тех, кто не заплатил налог, прямо на дорогах. Первый рейд прошел в Белогорском районе.

«За время рейда проверено более 20 автовладельцев, из которых только один водитель не уплатил транспортный налог за 2015 год. Жителю Белогорска предстоит в ближайшие дни уплатить сам налог и набежавшую с 1 декабря пеню из расчета 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа», – сообщает пресс-служба управления ФНС по Крыму.

По информации налоговиков, в начале года крымчанам отправили более 10 тысяч уведомлений с требованием погасить долги, но отреагировала на них лишь половина получателей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.05.17

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