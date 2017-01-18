Налоговая Крыма: не получил уведомление о налоге и не заплатил? Сам виноват!

Публикации за 19.01.17

Крымчане, не получившие в 2016 году уведомлений о необходимости оплатить транспортный налог, должны были сами прийти в налоговую и выяснить причину. Такой позиции придерживается глава крымских налоговиков Роман Наздрачев.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», каждый владелец машины в Крыму, зная о существовании транспортного налога, в первую очередь должен был сам озаботиться его оплатой, считают в ведомстве. При этом Наздрачев признал, что в 2016 году возникали проблемы не только со сроками доставки платежек – в основном, из-за большой нагрузки на почту, но и в самих уведомлениях содержались ошибки. К примеру, неправильно указывались мощность и тип транспортных средств. По словам главы УФНС по Крыму, налоговая в подготовке уведомлений ориентировалась на базу данных ГИБДД, а все выявленные ошибки считаются «единичными случаями».

«Поскольку мы первый раз делали такую работу, и база данных очень большая – 2 миллиона жителей Крыма, с точки зрения эффективности, я считаю, что мы сработали неплохо. Цифры говорят за себя – 80%уведомления получили и оплатили. Со всеми остальными будем работать в ближайшее время», – заявил Наздрачев.

Как уже сообщал «Новый День», транспортный налог заплатили только 84% крымчан, имеющих машины, из-за чего бюджет республики недосчитался более 27 млн рублей. Всего в казну Крыма поступило 155,5 млн рублей за счет этого налога. УФНС пока продолжает рассылать требовательные уведомления должникам, и в случае дальнейшего игнорирования грозится обратиться к судебным приставам, которые будут взыскивать долги уже за счет имущества. При этом просрочившим платежи придется платить еще и пеню, которая в 2017 году будет увеличена.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.01.17

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