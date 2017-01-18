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Крым

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Публикации за 18.01.17

«Крым – пуп Земли»: У Обамы заявили, что как могли спасали мир от «зелёных человечков» / «А как хорошо было при Медведеве!»

«Крым – пуп Земли»: У Обамы заявили, что как могли спасали мир от «зелёных человечков» «А как хорошо было при Медведеве!»

Американская администрация, организовавшая переворот на Украине, вынуждена была срочно реагировать на последовавшие затем события вокруг Крыма. Об этом заявили в Белом доме.

Как передаёт корреспондент РИА , представитель действующего последние дни американского президента настаивает, что «мир рухнул бы» без реакции Америки на присоединение Крыма к России.

«Когда произошел захват территории иностранного государства, мы несли ответственность за организацию ответа на этот шаг. Без этого мир бы рухнул», – заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс, оправдывая антироссийские санкции.

Подводя в целом восьмилетние итоги деятельности Обамы, Родс с ностальгией отметил, что вместе с президентом Медведевым «США много сделали» для России во время первого срока первого темнокожего президента Америки.

«Мы достигли нового договора по СНВ, мы поддержали вступление РФ в ВТО, мы отменили действие поправки Джексона-Вэника», – вспомнил Родс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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