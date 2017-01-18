«Крым – пуп Земли»: У Обамы заявили, что как могли спасали мир от «зелёных человечков» / «А как хорошо было при Медведеве!»

Публикации за 18.01.17

Американская администрация, организовавшая переворот на Украине, вынуждена была срочно реагировать на последовавшие затем события вокруг Крыма. Об этом заявили в Белом доме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», представитель действующего последние дни американского президента настаивает, что «мир рухнул бы» без реакции Америки на присоединение Крыма к России.

«Когда произошел захват территории иностранного государства, мы несли ответственность за организацию ответа на этот шаг. Без этого мир бы рухнул», – заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс, оправдывая антироссийские санкции.

Подводя в целом восьмилетние итоги деятельности Обамы, Родс с ностальгией отметил, что вместе с президентом Медведевым «США много сделали» для России во время первого срока первого темнокожего президента Америки.

«Мы достигли нового договора по СНВ, мы поддержали вступление РФ в ВТО, мы отменили действие поправки Джексона-Вэника», – вспомнил Родс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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