СБУ не дает Наташе Королевой похоронить бабушку

Публикации за 18.01.17

Российская певица Наталья Порывай, выступающая под псевдонимом Наташа Королева, не может попасть на похороны бабушки в Киеве. Об этом артистка заявила в соцсетях.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в комментариях пользователи соцсети выражают певице свои соболезнования, а также возмущаются запретом спецслужб незалежной, акцентируя на том, что Наталья Порывай родилась в Киеве.

Как уже сообщал «Новый День», пятилетний запрет (до октября 2021 года) на въезд артистки на Украину СБУ ввела 12 октября 2016 года, после обращения в службу депутата от Радикальной партии Оксаны Корчинской. При этом представители спецслужбы не удосужились конкретно объяснить причины запрета, ограничившись общей формулировкой «за действия, противоречащие интересам страны». Тем не менее, блогосфера незалежной не раз находила причины для осуждения Королевой. Среди них – фотографии с президентом России Владимиром Путиным и поддержка присоединения Крыма к территории РФ.

Сама же артистка не согласилась с запретом СБУ, и подала в суд. Судебное заседание намечено на март 2017 года.

[ «Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить .....» – написала Королева под фотографией]]

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 18.01.17

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